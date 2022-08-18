РФ ударила ракетами по общежитию в Харькове: появились фото последствий

Утром 18 августа Россия ударила ракетами по Слободскому району Харькова. Под обстрел попало здание общежития. Сейчас известно о 18 пострадавших и одном погибшем.

Мэр города Игорь Терехов показал последствия обстрелов.

Он отметил, что среди раненых — двое детей.

На месте происшествия разгорелся пожар на площади 800 кв. метров. Спасательные работы продолжаются.

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Напомним, после вечернего обстрела Харькова, унесшего жизни 7 мирных жителей, российские оккупанты утром в четверг, 18 августа, нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу.

Самый массированный обстрел Харькова – россияне стреляли из "Градов" и артиллерии

Читайте также: