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РФ ударили КАБом по Купянску: под завалами могут быть люди
На месте работают спасатели и экстренные службы, идет разбор завалов.
Российские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по частному жилому дому в городе Купянск Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Около 18:20 кафиры ударили КАБом по частному дому", - говорится в заявлении главы области.
В результате обстрела ранения получили четверо мирных жителей: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, а также женщины в возрасте 52 и 73 года.
Предварительно известно, что под завалами могут оставаться еще три человека.
Напомним, Россия оснастила "Шахеды" шариками, увеличивающими количество жертв среди гражданских.