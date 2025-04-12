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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ ударили КАБом по Купянску: под завалами могут быть люди

На месте работают спасатели и экстренные службы, идет разбор завалов.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Последствия вражеского удара по жилому дому в Купянске

Последствия вражеского удара по жилому дому в Купянске

Российские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по частному жилому дому в городе Купянск Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 18:20 кафиры ударили КАБом по частному дому", - говорится в заявлении главы области.

В результате обстрела ранения получили четверо мирных жителей: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, а также женщины в возрасте 52 и 73 года.

Предварительно известно, что под завалами могут оставаться еще три человека.

Напомним, Россия оснастила "Шахеды" шариками, увеличивающими количество жертв среди гражданских.

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Дата публикации
Количество просмотров
59
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