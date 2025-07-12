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РФ влупила из "Торнадо" по центру Славянска: есть погибший и раненые (фото)
В результате российского удара в центре Славянска погиб и ранен.
Российские войска атаковали Славянск с РСЗО «Торнадо-С», в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.
Об этом сообщили начальник городской военной администрации Вадим Лях и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, а также Донецкая областная прокуратура.
Попадание произошло в центральной части, в районе автовокзала. В результате атаки погиб 34-летний мужчина.
Также ранена супружеская пара в возрасте 50 и 56 лет и 20-летний горожанин. У пострадавших диагностированы взрывные травмы, ушибы и поверхностные раны. В момент вражеского обстрела пострадавшие ехали в автомобиле.
Были повреждены помещения торгового комплекса, СТО, учебное заведение и админздание.
Также ночью и утром под огонь попал разоренный Покровск — там 2 человека погибли и 2 человека ранены.
Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
Россияне выпустили по Украине около 600 дронов и 26 ракет.