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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ влупила из "Торнадо" по центру Славянска: есть погибший и раненые (фото)

В результате российского удара в центре Славянска погиб и ранен.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Славянску

Удар по Славянску / © Донецкая областная прокуратура

Российские войска атаковали Славянск с РСЗО «Торнадо-С», в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.

Об этом сообщили начальник городской военной администрации Вадим Лях и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, а также Донецкая областная прокуратура.

Попадание произошло в центральной части, в районе автовокзала. В результате атаки погиб 34-летний мужчина.

/ © Донецкая областная прокуратура

© Донецкая областная прокуратура

Также ранена супружеская пара в возрасте 50 и 56 лет и 20-летний горожанин. У пострадавших диагностированы взрывные травмы, ушибы и поверхностные раны. В момент вражеского обстрела пострадавшие ехали в автомобиле.

Место удара по Славянску

Место удара по Славянску

Место удара по Славянску

Место удара по Славянску

Были повреждены помещения торгового комплекса, СТО, учебное заведение и админздание.

Также ночью и утром под огонь попал разоренный Покровск — там 2 человека погибли и 2 человека ранены.

Удар по Покровску

Удар по Покровску

Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Россияне выпустили по Украине около 600 дронов и 26 ракет.

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Дата публикации
Количество просмотров
161
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