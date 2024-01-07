РФ укрепляет ресурсы Росгвардии из-за потрясений в сфере внутренней безопасности – разведка Британии

Росгвардия укрепляет свои ресурсы и личный состав на фоне потрясений в сфере внутренней безопасности России, вызванных войной против Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Там отметили, что с октября 2023 года в состав Росгвардии вошли подразделения частной военной компании "Вагнер", а с января 2024 — батальон "Восток" из так называемой "ДНР".

В разведке также добавили, что РФ прилагает усилия для расформирования группировки "Каскад", специализирующейся на использовании беспилотников, чтобы подчинить его части Росгвардии.

Кроме того, в июле 2023 года Госдума РФ разрешила Росгвардии использовать более тяжелое вооружение.

"Новые возможности вместе с пополнением Росгвардии опытными ветеранами из других групп, вероятно, означают значительное повышение боеспособности", — отмечает британская разведка.

Напомним, по данным ISW, армия РФ хочет захватить остальную часть Луганской области и продвинуться в Харьковскую и Донецкую области.

Читайте также ведущие новости дня: