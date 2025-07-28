РФ уменьшила атаки "Калибрами" с Черного моря: Плетенчук назвал причину

Атака "Калибром".

Реклама

Российские войска реже применяют крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря при обстреле Украины. Причиной может служить их малая эффективность.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"В этом месяце у нас подтверждено одно применение – 21 (июль – Ред.). В принципе это уже для московитов достаточно устойчивая практика, потому что в предыдущие месяцы, если брать весну, они использовали носители раз в месяц", – рассказал Плетенчук.

Реклама

В июне российская армия несколько раз применяла "Калибры" из акватории Черного моря. Впрочем, после этого низкий темп атак вернулся. Применять максимальное количество носителей одновременно враг не рискует.

"Сказать, что у них есть какой-то дефицит этих ракет - точно не могу. То, что они не находятся в пункте постоянной дислокации в Севастополе, конечно, накладывает такой отпечаток на способ использования", - рассказал представитель ВМС.

Плетенчук отметил, что в Черном море все еще есть проблемы мин и угрозы ударов баллистикой с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, ранее Дмитрий Плетенчук рассказывал, что ситуация в Азово-Черноморском регионе остается достаточно неизменной. В Азовском море российских кораблей почти год как нет. В Черном - российские военные продолжают использовать подлодки, поскольку их гораздо сложнее обнаружить и уничтожить. Надводные корабли остаются в пунктах базирования.

Реклама