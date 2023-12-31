РФ уменьшила количество атак авиабомбами на одном из участков фронта – Тарнавский доложил о ситуации

Командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что российские оккупанты снова активно применяют управляемые авиабомбы — 16 авиаударов, кроме Донетчины.

Об этом он написал в Telegram.

"Количество пехотных атак остается на том же уровне. Наиболее активный враг вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении. Всего противник провел 32 боевых столкновения, совершил 864 артобстрела и 1 ракетный удар", — говорится в сообщении.



Тарнавский также рассказал, что РФ за сутки потеряла 466 захватчиков и 52 единицы военной техники.

"В частности, восемь танков, семь ББМ (боевые бронированные машины – ред.), 16 артсистем, 32 БПЛА, четыре единицы спецтехники и 15 автомобилей. Из ценного, что уничтожили наши воины — ЗРК "Бук-М" (зенитно-ракетный комплекс, — ред.), САУ 2С19 "Мста-С" (самоходная артустановка – ред.) и самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров. Взлетели в воздух четыре склада боеприпасов врага", — резюмировал бригадный генерал.

Напомним, Гуменюк ответила, нанесет ли Россия удар по Украине в новогоднюю ночь.

Читайте также ведущие новости дня: