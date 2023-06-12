РФ уменьшила количество кораблей в Черном море: есть ли наготове "Калибры"

На боевом дежурстве у Черного моря, в понедельник, 12 мая, находятся три российских корабля. Ракетоносителей среди них нет.

Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

По сравнению со вчерашним днем ​​количество российских кораблей уменьшилось вдвое.

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«В Азовском море – один вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до восьми вражеских кораблей», – говорится в сообщении.

Напомним, что уменьшение враждебной активности в небе в ночь на 12 июня связано с погодными условиями . По словам Юрия Игната, погода также влияет и на деятельность наших авиационных подразделений.