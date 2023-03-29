РФ уменьшила количество кораблей в Черном море, однако угроза атаки "Калибрами" все еще есть

В общей сложности Россия держит в трех морях 12 боевых кораблей.

По состоянию на утро среды, 29 марта, в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, среди них один носитель "Калибров", общий залп – 4 ракеты.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

В Азовском море на дежурстве находится один русский корабль – ракеты отсутствуют.

В Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, среди них три ракетоносителя "Калибров", общий залп составляет до 20 ракет.

Напомним, в Черном море выросла минная опасность из-за шторма, людей предупреждают об угрозе детонирования.

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