РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но в ВСУ предупреждают об угрозе

В море насчитывают около 24 "Калибров".
Страна-агрессорка Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, ведь ухудшается погода. Впрочем, уровень ракетной угрозы остается очень высоким. оккупанты могут наносить точечные удары.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время телемарафона.
Накануне оккупанты уменьшили общую группировку кораблей в акватории моря.
"В настоящее время на дежурстве в черном море находятся два подводных, два надводных ракетоносителя. Это говорит о том, что суммарный залп "Калибров" может достигать 24 единиц", — рассказала она.
Несмотря на это, отметила Гуменюк, уровень ракетной угрозы военные оценивают как "очень высокий". Вместе с тем, подчеркнула представитель ВСУ, оккупанты экономят такое вооружение.
"Хотя погода портится, и, вероятно, будет еще маневрирование и введение в пункты базирования, бдительность терять нельзя. Не исключено, что они могут применить точечные удары, хотя очевидно экономят такое оружие", — предупредила Наталья Гуменюк.
Напомним, в ОК "Юг" сообщали, что российские войска из-за провалов на фронте прибегли к новой тактике в воздухе. Они привязывают к беспилотникам разрывные гранаты и сбрасывают там, где есть скопления людей.
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