РФ усилила атаки на фронте: Зеленский сообщил о наступлениях и потерях россиян

Зеленский сообщил об активизации российских наступлений

В течение недели русские войска пытались активизировать наступательные действия на фронте, пользуясь более благоприятными погодными условиями. В то же время, эти попытки не принесли оккупантам существенных результатов, кроме значительного роста потерь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, проведший совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.

В ходе совещания они обсудили ситуацию на фронте и активность российских войск.

По словам главы государства, потери РФ превысили 8 тысяч человек в неделю. Речь идет об убитых и тяжелораненых. По его словам, это единственный ощутимый «результат» активизации вражеских атак.

«Имеем также информацию, что российскому командованию наконец-то удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от приходящих вверх официальных докладов», — добавил президент.

Ситуация на ключевых направлениях фронта

Президент сообщил, что в Донецкой области ситуация существенно не изменилась — украинские подразделения удерживают позиции.

В Харьковской области и в приграничных общинах Сумской области фиксируются попытки российских войск продвинуться от государственной границы. Украинские силы обороны продолжают уничтожение враждебных подразделений, участвующих в этих атаках.

В Александровском направлении продолжаются активные действия украинских штурмовых и десантных подразделений.

Зеленский особо отметил эффективность украинских дальнобойных ударов и сообщил, что были согласованы рамки новых операций.