РФ усилила наступление на Сумщине: враг мог готовить отвлекающий маневр - обозреватель

В Сумской области в приграничных районах враг существенно активизировал штурмовые усилия после периода относительно стабильной позиционной борьбы.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, последние месяцы в этом направлении продолжалась так называемая «позиционная борьба» без значительных прорывов. Однако примерно за месяц до объявленного перемирия российские войска перебросили туда дополнительные силы и стали активнее наступать.

Во время самого «перемирия», отмечает обозреватель, оккупанты воспользовались паузой для усиления своих позиций: подтянули ближе к переднему краю операторов беспилотников и артиллерию. В результате давление на украинские подразделения только возросло.

"Ситуация была сложной и до 12 апреля, но враг на максимум использовал это "перемирие", чтобы еще больше усилить атаки", - отметил Мирошников.

По его оценке, ситуация на Сумщине остается тяжелой и полностью не стабилизированной.

В то же время, эксперт считает, что украинским силам впоследствии удастся стабилизировать участок фронта. Однако существует другая угроза: активизация в Сумской области может быть частью более широкого плана.

В частности, речь идет о возможном отвлечении украинских резервов по ключевым направлениям в Харьковской области — районов Липцев, Волчанская и Купянская. В таком случае российские войска могут позже усилить штурмовые действия именно там.

Обозреватель также предполагает, что такие действия могут соответствовать тактике начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, ранее применявшего отвлекающие маневры перед более масштабными наступлениями.

Таким образом, ситуация на северо-востоке Украины остается напряженной и потенциально опасной.

Ранее ТСН.ua сообщил, что российские войска начали активные штурмы на разных участках фронта в Сумской области . В настоящее время зафиксировано четыре вклинения врага вдоль границы, где продолжаются сложные бои.

Накануне десантники 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отразили попытку российского прорыва в Сумской области с использованием нестандартной тактики: кафиры пытались проникнуть через газовую трубу и атаковали на квадроциклах и мотоциклах. Украинские защитники вовремя обнаружили врага и нанесли ему потери.

Напомним, российская армия пытается создать буферную зону в Сумской области , выискивая слабые места в обороне. По данным DeepState на 15 апреля, оккупанты продвинулись в районах Грабовского и Миропольского, захватив или проникнув на территорию площадью около 150 кв. км. Силы обороны знают об этих действиях, контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию врага.