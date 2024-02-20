РФ усилила наступление на Запорожье: в ISW назвали точки продвижения врага

Военные блогеры из РФ заявляли о боях в центре Роботино, однако аналитики ISW не видели визуального подтверждения этого.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Роботино и продолжили 19 февраля усиленные наступательные действия в западной части Запорожской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на опубликованные 19 февраля геолокационные кадры, демонстрирующие, что российские войска недавно продвинулись к западным окрестностям Роботино.

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Российские военные блогеры 18 и 19 февраля утверждали, что оккупанты продвинулись вглубь более чем на 1 км к западу от Вербового и вглубь до 2 км вблизи Роботино.

Российские милитари-блогеры широко утверждали, что захватчики достигли западных и южных окрестностей Роботино. Отдельные блогеры заявляли, что российские войска вошли в деревню и что в центре Роботино продолжаются бои.

Однако аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения того, что российские силы воюют в центре Роботино. В то же время и некоторые милблогеры из РФ отрицали эти российские заявления.

По заявлениям российских милблогеров, оккупанты пытаются тактически разделить украинские войска, расположенные вдоль линии Роботино-Вербовое.

Как отметил командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, российские войска наступают небольшими группами с ограниченной поддержкой бронетехники вблизи Роботино.

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Российские военные блогеры утверждали, что захватчики усиливают огонь с непрямой наводки и авиаудары вблизи Каменского (к западу от Роботиного) и достигли неопределенных тактических успехов в этом районе.

Специалисты ISW пока не заметили подтверждения продвижения России в этом районе.

Позиционные бои шли под Малиновкой (восточнее Гуляйполя).

Сообщается, что подразделения российского 247 полка воздушно-десантных войск (ВДВ) (7-й дивизии ВДВ) наступают вблизи Вербового. В то же время подразделения 291, 70 и 71 мотострелковых полков (все – 42-я мотострелковая дивизия 58-й ОВД Южного военного округа) атакуют вблизи Роботино.

Сообщается, что подразделения российского 392 мотострелкового полка (вероятно, мобилизованные) действуют вблизи Пятихаток (западнее Роботиного), а подразделения 49 отдельной воздушно-десантной бригады (новосформированная бригада) атаковали вблизи Каменского.

Напомним, 19 февраля Тарнавский сообщил, что российские войска 10 раз пытались атаковать позиции ВСУ в районе Роботино. Там враг вернулся к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники.

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