РФ усилила штурм в трех направлениях в Донецкой области: оккупанты используют технику

Армия РФ массово использует технику на Краматорском, Торецком и Северском направлениях. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Пресс-секретарь отметила, что ранее использование техники врагом наблюдалось только на Северском направлении, однако теперь же оккупанты применяют ее на всех троих.

Кроме этого, захватчики ужесточили штурмовые действия.

"Сейчас мы видим, что враг наступает по всем направлениям, буквально действительно на всех – на Торецком, на Краматорском, на Северском и наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением. Раньше только на Северском направлении они применяли технику, а теперь на все троих. Враг усилил свои штурмы, проводит очень активную работу в этих направлениях", – рассказала Бобовникова.

Напомним, ранее военный аналитик Тарас Чмут рассказал о попытках захвата россиянами таких крупных городов Украины, как Запорожье, Херсон, Днепр и Харьков.

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