РФ усилила воздушное патрулирование в Черном море из-за атак по Севастополю – разведка Британии

Россия пытается усилить обнаружение беспилотных надводных кораблей в Черном море.
Морская авиация Черноморского флота РФ в последние недели взяла на себя немаловажную роль в операциях флота, пытающегося справиться с параллельными угрозами на южном фланге войны в Украине.
Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.
Военно-морская авиация РФ уделяет особое внимание операциям по морскому воздушному патрулированию, основной задачей которых, вероятнее всего, является раннее обнаружение беспилотных надводных кораблей.
Как пишет разведка Британии, ключевым российским активом в этих операциях являются самолеты-амфибии Бе-12, которые спроектированы в 1950-х годах, вылетающих из баз в оккупированном Крыму.
Кроме того, боевые самолеты Су-24 производят ударные операции на море, включая по меньшей мере один недавний воздушный удар по стратегически важному острову Змеиный.
"Перед угрозами Севастополя в Новороссийск, скорее всего, будет перебазировано больше сил флота, Россия пытается использовать военно-морскую авиацию для использования сил над северо-западной частью Черного моря", — отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, по словам израильского эксперта, война будет долгой, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю.
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