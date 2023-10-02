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РФ усилила воздушное патрулирование в Черном море из-за атак по Севастополю – разведка Британии

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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РФ усилила воздушное патрулирование в Черном море из-за атак по Севастополю – разведка Британии

Черноморский флот РФ / Фото: УНИАН

Россия пытается усилить обнаружение беспилотных надводных кораблей в Черном море.

Морская авиация Черноморского флота РФ в последние недели взяла на себя немаловажную роль в операциях флота, пытающегося справиться с параллельными угрозами на южном фланге войны в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Военно-морская авиация РФ уделяет особое внимание операциям по морскому воздушному патрулированию, основной задачей которых, вероятнее всего, является раннее обнаружение беспилотных надводных кораблей.

Как пишет разведка Британии, ключевым российским активом в этих операциях являются самолеты-амфибии Бе-12, которые спроектированы в 1950-х годах, вылетающих из баз в оккупированном Крыму.

Кроме того, боевые самолеты Су-24 производят ударные операции на море, включая по меньшей мере один недавний воздушный удар по стратегически важному острову Змеиный.

"Перед угрозами Севастополя в Новороссийск, скорее всего, будет перебазировано больше сил флота, Россия пытается использовать военно-морскую авиацию для использования сил над северо-западной частью Черного моря", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по словам израильского эксперта, война будет долгой, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю.

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Дата публикации
Просмотры
428
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