РФ усиливает наступление: действительно ли оккупанты прорываются в Запорожье

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. Этот участок фронта отличается от направлений в Донецкой области, поскольку здесь есть большое количество открытых зон.

Об этом сообщил представитель управления штурмовых подразделений ВСУ Алексей Свинаренко в комментарии «Киев24».

По его данным, малые российские пехотные группы пытаются просачиваться и обходить позиции украинских подразделений.

Он отметил, что главная угроза для города Запорожья сегодня сохраняется не с юга (района Орехово), а из района Гуляйполя.

«Враг идет параллельно нашим оборонительным линиям, которые строились. Потому что мы строили оборонительные линии для удара с юга, а россияне двигаются с востока на запад», — указал Свинаренко.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, российские войска продвигаются по нескольким направлениям.

В ВСУ признают, что обстрелы со стороны усилились. В частности, Олег Войцеховский, украинский капитан, чья часть расположена недалеко от Лимана, заявил, что российские войска атакуют «постоянно и по всем направлениям».