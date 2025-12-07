- Дата публикации
РФ усиливает наступление: действительно ли оккупанты прорываются в Запорожье
Российские оккупационные войска пытаются продвинуться в Запорожье, атакуя украинские позиции.
Ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. Этот участок фронта отличается от направлений в Донецкой области, поскольку здесь есть большое количество открытых зон.
Об этом сообщил представитель управления штурмовых подразделений ВСУ Алексей Свинаренко в комментарии «Киев24».
По его данным, малые российские пехотные группы пытаются просачиваться и обходить позиции украинских подразделений.
Он отметил, что главная угроза для города Запорожья сегодня сохраняется не с юга (района Орехово), а из района Гуляйполя.
«Враг идет параллельно нашим оборонительным линиям, которые строились. Потому что мы строили оборонительные линии для удара с юга, а россияне двигаются с востока на запад», — указал Свинаренко.
Ранее сообщалось, что в последние месяцы ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, российские войска продвигаются по нескольким направлениям.
В ВСУ признают, что обстрелы со стороны усилились. В частности, Олег Войцеховский, украинский капитан, чья часть расположена недалеко от Лимана, заявил, что российские войска атакуют «постоянно и по всем направлениям».