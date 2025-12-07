ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
493
Время на прочтение
1 мин

РФ усиливает наступление: действительно ли оккупанты прорываются в Запорожье

Российские оккупационные войска пытаются продвинуться в Запорожье, атакуя украинские позиции.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. Этот участок фронта отличается от направлений в Донецкой области, поскольку здесь есть большое количество открытых зон.

Об этом сообщил представитель управления штурмовых подразделений ВСУ Алексей Свинаренко в комментарии «Киев24».

По его данным, малые российские пехотные группы пытаются просачиваться и обходить позиции украинских подразделений.

Он отметил, что главная угроза для города Запорожья сегодня сохраняется не с юга (района Орехово), а из района Гуляйполя.

«Враг идет параллельно нашим оборонительным линиям, которые строились. Потому что мы строили оборонительные линии для удара с юга, а россияне двигаются с востока на запад», — указал Свинаренко.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, российские войска продвигаются по нескольким направлениям.

В ВСУ признают, что обстрелы со стороны усилились. В частности, Олег Войцеховский, украинский капитан, чья часть расположена недалеко от Лимана, заявил, что российские войска атакуют «постоянно и по всем направлениям».

Дата публикации
Количество просмотров
493
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie