РФ усиливает штурмовые группы на отдельных участках фронта: какая ситуация на разных направлениях

За сутки украинские войска на Лимано-Купянском направлении ликвидировали около 200 оккупантов, а на Бахмутском — более 90.
Россия на отдельных участках фронта усиливает штурмовые группы, но признаков подготовки врага к более активным боевым действиям нет.
Об этом пресс-секретарь восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона 5 февраля.
Евлаш сообщил о сложной, но контролируемой ситуации по всей полосе ответственности ОСГВ "Хортица".
Ситуация на Лиманском направлении
На Лиманском направлении в течение предыдущих суток российские войска устроили девять авиаударов, используя штурмовики Су-34, управляемые авиабомбы и армейскую авиацию. Также враг 27 раз использовал FPV-дроны и совершил 627 обстрелов по позициям украинских защитников.
"Нашим защитникам удалось ликвидировать – убить и ранить – 199 оккупантов и уничтожить еще 45 единиц единиц военной техники", – сообщил представитель восточной группировки войск.
Ситуация на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении захватчики пытаются переходить к локальным, но безуспешным штурмам. Евлаш отметил, что сейчас там очень сложные погодные условия, что затрудняет движение техники и пехоты, поэтому в приоритете врага — "мясные штурмы".
"Малые пехотные группы под прикрытием сначала артиллерии, а затем уже FPV-дронов выходят на "мясные штурмы", которые отражаются нашими защитниками. Так, за минувшие сутки противник нанес 71 удар дронами-камикадзе по позициям украинских военных в районе Бахмута и провел 406 обстрелов", – проинформировал представитель защитников востока Украины.
Он добавил, что ВСУ на Бахмутском направлении ликвидировали 92 оккупанта, уничтожили 58 единиц вооружения и военной техники, один склад с боеприпасами и два укрытия врага.
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Оккупанты усиливают штурмовые группы на отдельных участках фронта
Евлаш сообщил, что пока не фиксируются признаки подготовки российских войск к более активным боевым действиям. В то же время, на отдельных участках противник усиливает свои штурмовые группы.
"Пока как таковой подготовки к серьезным наступательным действиям по всем направлениям мы не наблюдаем, однако на некоторых участках фронта враг перебрасывает свои подразделения, снимает их с других, менее приоритетных участков, продолжает готовить резервы для будущего участия в боевых действиях", — рассказал спикер восточной группировки войск.
Он также обратил внимание, что в связи с большими потерями российской армии срок подготовки мобилизованных бойцов существенно сократился. Если раньше россияне обучали своих пехотинцев три-четыре месяца, то сейчас – вдвое меньше.
Напомним, по последним оценкам Института изучения войны, российская армия продвинулась возле Бахмута, восточнее Авдеевки, а также северо-западнее Марьинки.
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