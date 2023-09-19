РФ усиливает свои силы на Херсонщине и отводит подразделения с двух направлений – разведка Британии.

Россия сосредотачивает свои войска для продвижения на Херсонском направлении, а с юга и востока начала отводить свои подразделения.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

"В течение первой половины сентября 2023 года продолжаются ожесточенные бои вокруг островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области, которые сейчас являются линией фронта. Обе стороны совершили рейды с командами на небольших лодках против островов и противоположных берегов рек", — пишет британская разведка.

В сводке отметили, что существует реалистичная вероятность того, что российские операции в этом районе активизировались, поскольку этот сектор перешел под ответственность созданного 40-го армейского корпуса.

"Количество привлеченных сил невелико по сравнению с другими фронтами, однако обе стороны считают этот район стратегически важным. Это также позволяет отвести подразделения противника от напряженных боев в Запорожской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

Напомним, аналитики ISW оценили последствия освобождения Клищиевки и Андреевки для врага.

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