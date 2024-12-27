РФ усиливает воздушную войну в Украине: секретный завод наращивает производство дронов, чтобы подпитать наступление

За первые девять месяцев 2024 года завод в "Алабуге" выпустил 5760 дронов.

Завод в особой экономической зоне "Алабуга" на юге Татарстана РФ значительно увеличил производство ударных и разведывательных беспилотников иранской разработки типа Shahed-136.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, в 2023 году завод изготовил 2738 "Шахедов", а за первые девять месяцев 2024 года более чем вдвое увеличил это количество, выпустив 5760 дронов.

Также в Алабуге было запущено серийное производство более дешевых дронов-приманок.

CNN пишет, что для ускорения производственных темпов Россия использует ряд китайских компонентов и низкоквалифицированную рабочую силу – русских подростков и африканских женщин.

Источники, которые говорили с CNN анонимно из-за опасений за свою безопасность, сообщили, что завод также производит тысячи беспилотников-приманок "Гербера", предназначенных для истощения украинской обороны — настоящие "Шахеды" и приманки не отличаются на радарах.

Спутниковые снимки, проанализированные CNN и экспертами, показывают, что на территории завода были построены два дополнительных здания, а также усилена охрана. Это увеличило площадь производственной площадки на 55%.

Спутниковые снимки

Как отмечается, Россия планирует произвести около 10 тысяч "Гербер" до конца 2024 года, что вдвое больше количества "Шахедов".

По оценкам экспертов, оборонная промышленность России сейчас превосходит по мощности все страны ЕС, выпуская оружие в четыре раза быстрее.

Напомним, в России на территории экономической зоны "Алабуга" вспыхнул военный объект. В результате уничтожен состав с деталями к "Шахедам" на 16 миллионов долларов.

Читайте также: