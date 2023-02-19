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РФ усиливает ядерный шантаж перед визитом Байдена в Европу: что известно

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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РФ усиливает ядерный шантаж перед визитом Байдена в Европу: что известно

Фото: ТСН.ua

Силы и средства стратегических ядерных сил РФ переведены в высшие степени боевой готовности.

Россия начинает масштабные учения стратегических ядерных сил накануне визита в Европу президента США Джо Байдена. Такими действиями Кремль планирует усилить ядерный шантаж и сорвать визит главы Белого дома.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Украины.

Так, российские оккупанты провели:

  • подготовку компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.
  • проверку системы централизованного боевого управления ВС РФ "Монолит".
  • проверку каналов боевого управления.

Силы и средства стратегических ядерных сил (СЯС) переведены в высшие степени боевой готовности, экипажу ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность СЯС к применению.

Также на авиабазе "Тамбов" развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

"Такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, что президент США Джо Байден прибудет в Польшу в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу и встретиться с Байденом.

Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст рассказал, при каких условиях Путин может применить ядерное оружие.

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Дата публикации
Просмотры
827
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