РФ ускорила "Шахеды" до 500 км/ч: почему обстрелы теперь несут большую угрозу

"Шахеды" / © ТСН

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Россия начала оснащать “Шахеды“ реактивными двигателями, позволяющими беспилотникам развивать скорость до 500 км/ч. Поэтому украинские дроны-перехватчики, эффективно работавшие против более старых модификаций "Шахедов", не способны догонять новые реактивные цели.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

По его словам, имеющиеся украинские средства перехвата создавались для борьбы с обычными ударными БПЛА, которые имеют двигатели типа мотокосилок и летят со скоростью до 225 км/ч.

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Украинские перехватчики могут разгоняться примерно до 250 км/ч, поэтому раньше успешно уничтожали старые “Шахеды” и еще более медленные разведывательные беспилотники.

Однако появление в РФ реактивных дронов со скоростью около 500 км/ч фактически нивелировало это преимущество.

Выходом из ситуации Романенко назвал создание в Украине собственных перехватчиков с реактивными двигателями. Такие аппараты должны развивать скорость 600-700 км/ч, чтобы эффективно работать против новых российских БПЛА.

В то же время эксперт отметил, что это требует значительных финансовых, технологических и организационных усилий.

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Параллельно, по словам Романенко, для Украины обостряется проблема дефицита противоракетных средств.

Российские войска стали более активно применять приемы для преодоления украинской противоракетной обороны. Речь идет о маневрировании, выпуске фальшивых целей и создании препятствий непосредственно из баллистических ракет.

При отсутствии достаточного количества комплексов типа Patriot, PAC-3 или SAMP/T, борьба с такими ракетами существенно усложняется.

Напомним, российские войска сменили тактику воздушных атак по Украине. Враг сократил интервалы между массированными ударами: теперь применяет меньше средств поражения за один налет, но чаще атакует и увеличивает долю баллистических ракет.

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Напомним, российские войска начали использовать на фронте новый реактивный беспилотник – это, вероятно, версия дрона «Дельта». Советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов раскрыл технические характеристики вражеской новинки.

Ранее также сообщалось, что обломки сбитых «Шахедов» или других вражеских беспилотников, которые все чаще находят на украинских пляжах и у водоемов, представляют смертельную опасность. Узнайте, почему их трогать или пытаться рассмотреть категорически запрещено.

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