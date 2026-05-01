РФ установила рекорд атак дронами по Украине в апреле: статистика ужасает

Атака российскими дронами «Шахед»

В апреле Россия установила рекорд атак по Украине, выпустив в течение апреля более 6500 дальнобойных дронов. Кроме количества, враг изменил тактику, все чаще нанося удары по гражданским объектам в светлое время суток.

Об этом пишет le Monde со ссылкой на анализ AFP на основе данных Воздушных сил ВСУ.

Сколько дронов РФ выпустила по Украине в апреле?

В течение месяца российская армия применила 6583 дрона для ударов по Украине, что на 2% больше, чем в марте. В то же время заметно возросло количество атак в дневное время на фоне фактической остановки переговоров о завершении войны.

«В течение прошлой недели Россия запустила около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиабомб и примерно 60 ракет различных типов по Украине», — сообщил 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Почему РФ чаще атакует Украину днем?

Российские оккупанты все чаще атакуют днем, хотя ранее основной акцент делался на ночные обстрелы. В Киеве считают, что такое изменение тактики направлено на увеличение потерь среди мирных граждан, ведь война уже унесла десятки тысяч жизней.

Количество выпущенных ракет также несколько возросло — до 141 (на 2% больше, чем месяцем ранее), однако это значительно меньше показателя февраля, когда было зафиксировано 288 запусков. В то же время украинская ПВО, по официальным данным, перехватила 88% воздушных целей.

«Новая тактика России — сочетание масштабных ночных атак с такими же масштабными дневными ударами — вероятно приведет к росту количества жертв среди гражданских. Россия может стремиться этими дневными атаками сильнее поражать гражданских и гражданскую инфраструктуру, в частности открытые общественные места, особенно с потеплением, когда больше украинцев находятся на улице», — отмечал в апреле Институт изучения войны (ISW).

Дневная атака дронами по Украине 1 апреля — последние новости

Днем 1 мая Россия осуществила масштабную атаку дронами по западным регионам Украины. В частности, взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Под массированным ударом примерно 60 дронов оказался Тернополь. В городе возникло значительное задымление, без электроснабжения остались отдельные микрорайоны. Власти призвали горожан оставаться в укрытиях, ограничить передвижение по городу и плотно закрыть окна.

Дроны атаковали также Ровно. В городе гремели взрывы, местные жители и журналисты сообщали о работе сил противовоздушной обороны и звуках ударов.

Российские захватчики запустили по Виннитчине 74 беспилотника. В результате падения одного из дронов разрушен частный дом, ранена женщина.

