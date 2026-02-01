РФ установила рекорд ракетных ударов: сколько баллистических ракет выпустили за месяц

РФ установила рекорд ракетных ударов / © ТСН.ua

Реклама

В январе 2026 года российские войска применили по Украине рекордное количество баллистических средств поражения. Всего за месяц была выпущена 91 баллистическая ракета — это самый большой показатель за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

В первую неделю января противник использовал 18 баллистических ракет, из которых силам ПВО удалось сбить только одну. В течение второй недели РФ применила 38 ракет типа 9М723 и KN-23, а также 5В55 из комплексов С-300 — всего было уничтожено 11 целей. В третью неделю месяца из 23 запущенных баллистических ракет силы противовоздушной обороны сбили 14. В последнюю неделю и в конце января противник применил еще 12 ракет, из которых было уничтожено пять.

Реклама

Таким образом, январский показатель превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в октябре 2025 года, когда РФ применила 89 баллистических ракет.

Аналитик отмечает, что баллистические средства поражения фактически стали основным инструментом ракетного террора России, вытеснив крылатые ракеты Х-101 и 3М14 "Калибр". В январе баллистических пусков было больше, чем применений Х-101 и "Калибров" вместе взятых.

В частности, ракеты Х-101 российские войска применили только в ночь на 20 января - 15 единиц, из которых было сбито 13. "Калибры" запускались в ночь на 9 января - 22 ракеты, из которых силы ПВО уничтожили 10.

В результате баллистические ракеты применялись почти в 2,5 раза чаще, чем дозвуковые крылатые, и фактически каждый день. Специалисты отмечают, что противодействие баллистическим угрозам может стать одним из ключевых вызовов для украинской противовоздушной обороны 2026 года, ведь противник системно наращивает удары именно этим типом вооружения.

Реклама

Ранее сообщалось, что в противостоянии в украинском небе назревает новый этап технологической гонки. Как только Украина наладит эффективную систему зенитных дронов-перехватчиков, Россия может изменить тактику и применить реактивные беспилотники.