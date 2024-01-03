РФ устроила ракетную атаку по Авдеевке: есть жертва (фото разрушений)

В военной администрации призвали к эвакуации из Авдеевки, которая ежедневно подвергается российским обстрелам.
Российские войска устроили ракетную атаку по Авдеевке в Донецкой области утром 3 января. В результате обстрела есть погибший и пострадавшая.
Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил в Сети.
Российские оккупанты около 11:00 выпустили по Авдеевке четыре ракеты и попали в жилую застройку.
В результате атаки на месте погиб 51-летний мужчина. Кроме того, с ранениями в больницу была доставлена 50-летняя женщина.
Глава военной администрации подчеркнул, что Авдеевка ежедневно подвергается вражеским обстрелам, и никто не может гарантировать безопасность.
"Будьте ответственны – эвакуируйтесь!" – призвал Филашкин.
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К слову, российские захватчики также вечером 2 января во второй раз атаковали Харьков. Одна из ракет попала в здание учебного заведения. Также повреждены окна соседних жилых домов – разрушения сняли на фото.
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