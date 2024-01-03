РФ устроила ракетную атаку по Авдеевке: есть жертва (фото разрушений)

В военной администрации призвали к эвакуации из Авдеевки, которая ежедневно подвергается российским обстрелам.

Российские войска устроили ракетную атаку по Авдеевке в Донецкой области утром 3 января. В результате обстрела есть погибший и пострадавшая.

Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил в Сети.

Российские оккупанты около 11:00 выпустили по Авдеевке четыре ракеты и попали в жилую застройку.

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В результате атаки на месте погиб 51-летний мужчина. Кроме того, с ранениями в больницу была доставлена 50-летняя женщина.

Глава военной администрации подчеркнул, что Авдеевка ежедневно подвергается вражеским обстрелам, и никто не может гарантировать безопасность.

"Будьте ответственны – эвакуируйтесь!" – призвал Филашкин.

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Разрушение в Авдеевке в результате обстрелов/Фото: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Разрушение в Авдеевке в результате обстрелов/Фото: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Разрушение в Авдеевке в результате обстрелов/Фото: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Атак становится все больше! Взрывы в прямом эфире! Очень горячо возле Бахмута и Авдеевки!

К слову, российские захватчики также вечером 2 января во второй раз атаковали Харьков. Одна из ракет попала в здание учебного заведения. Также повреждены окна соседних жилых домов – разрушения сняли на фото.

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