РФ устроила серию ударов по Харьковщине, ВСУ отразили 11 атак в области: детали от ОВА

На Харьковском направлении продолжаются три боевых столкновения с врагом, сообщил Олег Синегубов.

Российские войска устроили серию обстрелов по Харькову и области 14 мая, в результате чего пострадали 22 человека. На Харьковском направлении ВСУ отразили 11 атак врага. Еще 16 атак оккупанты устроили на Купянском направлении.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил 15 мая.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска в течение 14 мая устроили серию обстрелов по Харькову из разных видов оружия: в 6:33, 16:20, 18:00, 20:15, 21:15, 21:45.

В результате ударов С-300, БПЛА, УМБП Д-30 повреждены частные, многоквартирные дома, учебное заведение, гражданские автомобили. Пострадали 22 человека.

В селе Слобожанское в результате обстрела КАБ горел дом.

В результате двух обстрелов Волчанска ранены два человека.

В результате обстрела из РСЗО с. Липцы Харьковского района повреждены четыре частных дома.

В результате обстрела Волчанска погибла 79-летняя женщина.

В Волчанской территориальной громаде, в с. Лиман, поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Дом загорелся.

В результате обстрела из РСЗО в с. Боровая Изюмского района поврежден частный дом.

В результате еще одного обстрела Волчанска загорелось частное домовладение.

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Боевые действия в Харьковской области

На Харьковском направлении подразделения украинских войск отразили 11 российских атак, в том числе на направлениях Глубокое-Липцы, Лукьянцы-Липцы, Борисовка-Нескучное, Шебекино (РФ)-Волчанск. Три боевых столкновения еще продолжаются.

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На Купянском направлении российские оккупанты совершили 16 атак на позиции украинских войск на направлениях Лиман Первый-Синьковка, Ольшанка-Синьковка, Ольшанка-Петропавловка, Кисловка-Ивановка, Крахмальное-Берестово, Коломыйчиха-Стельмаховка, Коломыйчиха-Мясожаровка, Ковалевка-Новогоровка, Площанка-Макеевка. Бои продолжаются.

Как отметил Синегубов, успеха противник не имеет.

Глава ОВА также проинформировал о ситуации с эвакуацией из Харьковщины. Так, 2202 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 3533 – из Харьковского, 79 – из Богодуховского и 2177 человек были эвакуированы волонтерами. В общей сложности эвакуирован 7991 человек.

Напомним, военный обозреватель Константин Машовец сообщил об определенном "торможении" наступательных действий РФ на Харьковском операционном направлении. В то же время россияне смогли зайти в Волчанск, а вот на другом участке ВСУ выбили врага из Зеленого.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Россияне уже провалились на Харьковщине?! Что на самом деле там происходит? Коваленко

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