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РФ утром обстреляла Очаков: есть попадания в жилой сектор и пожарную часть (фото)

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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РФ утром обстреляла Очаков: есть попадания в жилой сектор и пожарную часть (фото)

Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

По предварительным данным, пострадавших нет.

В городе Очаков утром 1 января российские оккупанты обстреляли жилой сектор и пожарную часть.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"Около пяти часов утра россияне в очередной раз прибегли к террору и обстреляли г. Очаков Николаевского района области. Снаряды попали в жилой сектор, а также один из них попал в здание 22 государственной пожарно-спасательной части. В подразделении вылетели окна, разрушено перекрытие и покрытие гаража", — отметили в управлении.

Отмечается, что личный состав спасло то, что дежурный караул тушил пожар в жилом секторе в другой части города. Дежурный диспетчер, находившаяся на рабочем месте, не пострадала.

Напомним, что за новогодние сутки под огнем оккупантов находились 11 областей Украины, в том числе и Киев, где почти всю ночь раздавались взрывы. Сообщалось о работе ПВО по вражеским иранским дронам-камикадзе, которыми РФ в очередной раз атаковала Украину.

Стоит отметить, что украинские силы ПВО в ночь на 1 января уничтожили 45 вражеских беспилотников.

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Дата публикации
Просмотры
653
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