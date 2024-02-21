РФ утверждает о захвате плацдарма на левом берегу: что ответили в Генштабе

Россияне не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и за сутки предприняли две попытки штурма.

Несмотря на бравадные заявления российских оккупантов, в том числе министра обороны страны-агрессорки Шойгу о якобы "зачистке" плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, украинские защитники продолжают удерживать позиции.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 21 февраля.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск", – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне нанесли авиационные удары в районах Крынок и Чернобаевки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Херсон, Крынки, Ивановка, Тягинка, Токаревка Херсонской области.

Напомним, что в ВСУ опровергли заявления министра оборон страны-агрессорки Шойгу о якобы "зачистке плацдарма на левом берегу Днепра" в Херсонской области и захвате россиянами Крынок.

Американские аналитики также опровергают заявления России о "зачистке плацдарма на левом берегу Днепра".

Читайте также: