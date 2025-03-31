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РФ увеличила использование сбросов с ядом: в СНБО о новой опасности на фронте
Россия продолжает применять запрещенное химическое оружие на фронте и «совершенствует» его использование.
Российские оккупанты на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
По его инормации, известно о нескольких таких случаях за последнее время на Купянском направлении.
«Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, в нарушение всех возможных правил ведения войны. Обычные террористы, которыми всегда были», – отметил Коваленко.
Ранее сообщалось, что россияне применили слезоточивый газ недалеко от линии фронта в Днепропетровской области.
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