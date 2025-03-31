РФ увеличила использование сбросов с ядом: в СНБО о новой опасности на фронте

Химическое оружие на фронте / © pixabay.com

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Российские оккупанты на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

По его инормации, известно о нескольких таких случаях за последнее время на Купянском направлении.

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«Фактически Россия использует запрещенные химические вещества, в нарушение всех возможных правил ведения войны. Обычные террористы, которыми всегда были», – отметил Коваленко.

Ранее сообщалось, что россияне применили слезоточивый газ недалеко от линии фронта в Днепропетровской области.

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