РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море: в ОК "Південь" предупредили об опасности

По состоянию на утро субботы, 24 июня, Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. На боевом дежурстве находится до трех подводных и одного надводного носителей "Калибров". Общий залп может достигать 16 "Калибров".

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Если в ночь мы входили с пониманием, что на боевом дежурстве два подводных ракетоносителя, снаряженные восемью "Калибрами", то к утру враг добавил еще один надводный ракетоноситель. То есть корабельная группировка увеличена до девяти единиц, и три ракетоносителя продолжают боевую очередь. Общий залп в таком случае может доходить до 16 "Калибров", — сообщила Гуменюк.

Она также предупредила украинцев, что уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

Напомним, в ночь на 24 июня Россия выпустила по Украине более 50 ракет и беспилотники.

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