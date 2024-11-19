РФ увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море: сколько ракет на бортах

Кораблей РФ нет только в Азовском море.
Утром 19 ноября войска агрессора России вывели в Черное и Средиземное море носители крылатых ракет "Калибр". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
Отмечается, что на 06:00 в акватории Черного моря находится шесть российских кораблей. Все они являются носителями "Калибров" с общим залпом до 24 ракет.
К Средиземному морю оккупанты вывели три корабля-носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп – до 24 ракет.
Как сообщалось, последние комбинированные ракетно-дроновые удары по украинским городам свидетельствуют о том, что путинская армия использует все, что имеется в наличии. В частности, Россия впервые бомбила Украину из "Белого лебедя".
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