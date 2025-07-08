РФ увеличила количество ракет и дронов для атак по Украине: Сырский назвал цифру

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырскийсообщил, что российские войска за месяц в 1,6 раза увеличили количество ракет и дронов, выпущенных по территории Украины.

Об этом главком написалв Сети.

Сырский отметил, что враг последовательно увеличивает количество личного состава, задействованного в войне против Украины, наращивает производство ракет и дронов. Поэтому Силы обороны Украины вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия российской армии.

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«Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления — ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. В то же время Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей», — говорится в заявлении Сирского.

Он отметил, что среди главных приоритетов украинского войска — укрепление и повышение эффективности системы противовоздушной обороны.

Напомним, Россия значительно увеличила частоту массированных обстрелов Украины- теперь удары происходят каждую неделю. Военный эксперт Олег Жданов считает, что агрессорка вышла на максимум своих возможностей, используя в основном дроны «Шахед» и минимум ракет. Такая тактика позволяет сохранять темп, но не чаще, чем раз в неделю. Также РФ усовершенствовала свою стратегию — комбинирует удары «Шахедами» с ракетами по ключевым целям. По мнению Жданова, основная цель врага — террор мирного населения, удары по жилью и энергетическим объектам, чтобы заставить Украину капитулировать.

К слову, по информации издания Axios, президент США Дональд Трамп согласился возобновить поставки оборонительного оружия Украине. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома пообещал немедленно отправить 10 перехватчиков Patriot.

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