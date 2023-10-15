РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" готовы к удару

Оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море дополнительные ракетоносители.

Об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. В настоящее время боевое дежурство, кроме подводной лодки, несут еще 2 фрегата. Суммарный залп "Калибров" может достигать 20", – говорится в сообщении.

Военные оценивают уровень ракетной угрозы как очень высокий и призывают украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что российских ударов с приближением зимы станет больше.

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