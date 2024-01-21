РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" готовы к удару

Украинцы призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог и реагировать оперативно.

Вечером, 21 января, российские оккупанты увеличили присутствие ракетоносителей в Черном море.

Об этом пишут Силы обороны юга Украины.

"К фрегату снова добавился малый ракетный корабль. Общий уровень ракетной угрозы повышен. Совместное снаряжение носителей — до 16 "Калибров", — говорится в сообщении.

Украинцы призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог и реагировать оперативно.