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РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" готовы к удару

РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" готовы к удару

Российский корабль-ракетоноситель / Фото: Силы обороны юга Украины

Украинцы призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог и реагировать оперативно.

Вечером, 21 января, российские оккупанты увеличили присутствие ракетоносителей в Черном море.

Об этом пишут Силы обороны юга Украины.

"К фрегату снова добавился малый ракетный корабль. Общий уровень ракетной угрозы повышен. Совместное снаряжение носителей — до 16 "Калибров", — говорится в сообщении.

Украинцы призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог и реагировать оперативно.

Российский корабль-ракетоноситель / © t.me/SJTF_Odesa
Российский корабль-ракетоноситель / Фото: t.me/SJTF_Odesa

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