РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" готовы к удару

Украинцы призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог и реагировать оперативно.
Вечером, 21 января, российские оккупанты увеличили присутствие ракетоносителей в Черном море.
Об этом пишут Силы обороны юга Украины.
"К фрегату снова добавился малый ракетный корабль. Общий уровень ракетной угрозы повышен. Совместное снаряжение носителей — до 16 "Калибров", — говорится в сообщении.
Украинцы призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог и реагировать оперативно.
Ранее командующий ВМС объяснил, почему Турция отказалась пропускать корабли для Украины.
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