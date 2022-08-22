РФ увеличило количество ракетоносителей в Черном море: военные предупреждают об угрозе обстрелов

Сейчас в Черном море находится 5 ракетоносителей с ракетами типа "Калибр", в том числе и подводные.

Российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Это может свидетельствовать о подготовке к усиленным обстрелам в День Независимости Украины.

Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, сейчас в Черном море находится 5 ракетоносителей с ракетами типа "Калибр", в том числе и подводные.

Позже в ОК "Юг" уточнили, что вражеская корабельная группировка в Черном море наращивает свое присутствие до 14 единиц. Корабли держатся на расчетно безопасном расстоянии за мысом Тарханкут.

При этом наготове находится 5 носителей ракет типа "Калибр" с общим количеством более 30 и 1 большой десантный корабль.

"Учитывая все угрозы и риски, что несет с собой нагнетание обстановки в регионе, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации", — призвали в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усиливают группировки на юге и формируют 50 нацбатальонов.

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