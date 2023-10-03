РФ увеличивает атаки дронами-камикадзе по Украине: Игнат объяснил замысел врага

Страна-агрессорка РФ в последнее время начала активно использовать дроны -камикадзе для атак по Украине.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, для россиян использование дронов выгоднее и дешевле.

"Поэтому они сосредоточились на производстве именно ударных БПЛА. Ракеты быстро не удастся изготавливать. Тем более, если санкции будут усиливаться, а главное контроль наших партнеров за их соблюдением", — пояснил он.

Несмотря на это, Игнат отмечает, что от них угроза тоже высока.

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"Ракета летит точно, далеко и быстро. И я бы не сказал, что ее легче сбить. Здесь все в опыте и в силах и средствах, расположенных в том или ином районе. На сегодняшний день противовоздушная оборона сосредоточена на защите объектов критической инфраструктуры, военных объектов городов миллионников и других городов, атакующих враг. Где враг чаще должен потенциально наносить удары, там будет больше сосредоточено сил и средств", — пояснил механизм расположения ПВО Игнат.

Игнат отмечает, что процент ущерба и "Шахедов", и ракет примерно одинаков.

"Это разные типы воздушных целей. И для каждой из них есть свои средства, которые должны работать в том или ином городе", — констатировал военный.

Напомним, ночью на вторник, 3 октября, российские кафиры атаковали Украину 31 ударным беспилотником "Shahed " и крылатой ракетой "Искандер-К.

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