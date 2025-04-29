Российская армия. / © Associated Press

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Российские военные увеличили свое присутствие на Харьковщине. Угрозы оцепления Харькова нет. Чего не скажешь о Купянске.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

По его словам, для Купянска действительно есть угроза уже длительный период. Речь идет о "так называемом полуокружении".

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"Конечно, до окружения очень далеко, но постепенно тот плацдарм, который есть через реку Оскол, россияне расширяют и увеличивают свое присутствие. Продвижение у них минимальное там. Нельзя говорить, что фронт разрушается... Да, продвижение есть, но не стремительное", - подчеркнул эксперт.

Что касается Харькова, то оккупационной армии в областной центр "еще двигаться и двигаться". Ступак отмечает, что панику не разгонять не стоит. Заметим, The Guardian писало о том, что осейские оккупанты пытаются расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол и ставят целью окружить город Харьков.

"Легко быть аналитиком где-то за семь тысяч километров и рассказывать, что они туда дойдут, туда дойдут, когда ты по факту, на земле не понимаешь, какие это расстояния", - подчеркнул Ступак.

Напомним, The Guardian опубликовало материал о том, что украинские вооруженные силы ожидают, что армия Российской Федерации начнет летнее наступление. Военные "очень разочарованы" усилиями США по установлению мира.

Дата публикации 20:15, 25.04.25 Количество просмотров 2 Россияне пытаются продвинуться в сторону Боровой