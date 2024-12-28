РФ увеличивает производство "Шахедов" для зимней кампании против Украины — отчет ISW

Завод в Татарстане изготовил 5760 "Шахедов" в период с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое больше, чем в 2023 году.

Россия продолжает наращивать собственное производство дронов "Шахед" в преддверии зимней кампании против Украины 2024-2025 годов, несмотря на санкции и технические ограничения.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

CNN со ссылкой на источники в украинской оборонной разведке 27 декабря подсчитало, что российский завод по производству беспилотников "Шахед" в специальной экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан изготовил 5760 дронов "Шахед" с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году. Согласно утечке документов, предприятие уже заключило соглашение на производство 6000 дронов до сентября 2025 года.

Спутниковые изображения показывают, что российские власти построили два новых здания и, похоже, установили сетчатые клетки для защиты от дронов над несколькими зданиями на объекте в "Алабуге".

Дроны-приманки

Источники в украинской оборонной разведке сообщили, что завод "Алабуга" приступил к производству низкотехнологичных беспилотников-приманок, напоминающих беспилотники Shahed. Российские войска используют эти приманки, чтобы преодолеть украинские системы противовоздушной обороны летом 2024 года.

Источники сообщили, что Россия намерена изготовить 10 000 беспилотников-приманок к концу 2024 года – почти вдвое больше, чем количество ударных беспилотников Shahed, которые Россия изготовила за первые девять месяцев 2024 года – потому что производство беспилотных летательных аппаратов-приманок в 10 раз дешевле, чем "Шахед".

Сотрудничество с Китаем

РФ также построила железнодорожную станцию "Алабуги" с прямым железнодорожным сообщением между Россией и Китаем, которую, по словам офицера украинской разведки, можно использовать для передачи между КНР компонентов, необходимых для производства беспилотников.

Санкции

Однако Россия еще не устранила ограничения в своей способности производить и использовать беспилотники Shahed и предположительно продолжит бороться с этими ограничениями в 2025 году. Ранее ISW наблюдала признаки того, что санкции Запада усложняют возможность России поставлять качественные компоненты для беспилотников Shahed и Россия все больше полагается на низкокачественные двигатели из КНР для дронов Shahed.

Украинские инновации в радиоэлектронной борьбе (РЭБ) также, похоже, позволяют украинским силам более эффективно противодействовать ударам "Шахедов".

Подготовка к новым ударам по Украине

В ISW прогнозируют, что россияне, вероятно, будут и дальше продолжать увеличивать производство на протяжении зимы 2024-2025 годов для нанесения существенного ущерба украинской энергосистеме и критической инфраструктуре.

"Россия, вероятно, намерена и дальше увеличивать производство и использование беспилотников "Шахед" после ожидаемого подписания в январе 2025 года российско-иранского Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", — отмечает Институт изучения войны.

Ранее в СМИ писали, что искусственный интеллект в "Шахедах" позволяет распознавать электростанции, даже если те отключены от сети.

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