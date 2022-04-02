РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, чтобы диктовать условия - Подоляк

РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, чтобы диктовать условия - Подоляк

Советник главы ОП подчеркнул, что без тяжелого оружия Украине не обойтись.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока и попытается там наглухо окопаться, чтобы диктовать условия.

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""Афганизации" и длительного, изнурительного для России конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше", – заявил Подоляк.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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