РФ уже "адекватнее смотрит на ситуацию" — Подоляк о переговорах с Москвой о прекращении войны в Украине

РФ уже "адекватнее смотрит на ситуацию" — Подоляк о переговорах с Москвой о прекращении войны в Украине

Подоляк подчеркнул, что компромиссный документ должен быть всеобъемлющим.

Риторика России, цинично напавшая на Украину и варварски уничтожающая инфраструктуру и убивающая мирных людей, на переговорах с украинской стороной за последние дни сильно изменилась.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, входящий в группу переговорщиков с Россией, пишет российский "Коммерсант".

По его мнению, сейчас стороны подходят к компромиссу. В то же время, по его словам, должно пройти еще некоторое время, чтобы российская сторона в целом на 100% понимала ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина.

"У нас есть все предложения, так или иначе защищающие эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона значительно адекватнее уже смотрит на ситуацию", – высказался он.

В целом, по словам украинского переговорщика, будущий компромиссный российско-украинский документ должен быть всеобъемлющим. Он, как объясняет Михаил Подоляк, должен содержать, в частности, невозможность повторения военных действий против Украины и гарантии безопасности для нашей Украины. А также те гарантии безопасности, которые "хочет получить Россия, которая имеет свои страхи по целому ряду глобальных военных союзов".

Кроме того, Подоляк указал, что в документе будут прописаны детали гуманитарных блоков. По его мнению, еще день-два и все моменты будут очерчены более четко.

"И вы увидите, что картинка выглядит иначе, чем сначала она подавалась в СМИ", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет после войны в Украине заключить новый документ, в котором будут прописаны гарантии безопасности для государства. Подписать документ он планирует с серьезными странами, в частности с соседними.

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