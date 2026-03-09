РФ уже наладила собственное производство "Шахедов": события в Иране почти не повлияют на войну - обозреватель

Дрон / © ТСН.ua

Россия смогла масштабировать иранские технологии беспилотников и перенести их на собственное производство, поэтому события в Иране не будут оказывать значительного влияния на использование РФ дронов-камикадзе в войне против Украины.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, хотя Иран сейчас может и не поставлять России вооружение напрямую, он уже передал технологии, которые Москва активно использует.

"РФ масштабировала их технологии у себя и прекрасно себя чувствует с собственным производством", - отметил эксперт.

В частности, по его информации, беспилотники типа Шахед сейчас собирают по меньшей мере на трех площадках в России. Речь идет о производстве в Алабуге и Ижевске, а также еще одной уточняемой локации — вероятно, в Москве.

При этом отдельные компоненты для таких беспилотников Россия продолжает получать из-за границы. В частности, двигатели закупают у Китая. Именно такие двигатели раньше покупал и Иран, прежде чем получить лицензию на их производство под собственной маркой.

Кроме того, антенны для дронов изготавливают из китайских комплектующих.

По словам Мирошникова, иранский и российский режимы в значительной степени придерживаются благодаря поддержке Китая.

"Китайцы продают агрессорам комплектующие для оружия на миллиарды долларов США", - отметил он.

По мнению эксперта, обострение ситуации в Иране может являться стратегическим поражением для России, поскольку страны Ближнего Востока постепенно могут перейти к сфере влияния США.

В то же время, для Украины эти события не будут иметь быстрого влияния на ход войны, ведь Россия уже освоила большинство иранских технологий и перенесла их в собственное производство.

Напомним, в сюжете телеканала Fox News о военной операции США в Иране украинские дроны-перехватчики ошибочно показали как новейшую американскую технологию.

Украинские дроны на Ближнем Востоке: что известно

Украина будет обучать страны Персидского залива сбивать иранские дроны . Первая группа украинских экспертов и военных отправится туда уже в понедельник, 9 марта.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».

В разговоре с Bloomberg он заявлял, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.

Зеленский признал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.