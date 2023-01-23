РФ уже распространяет фейки: украинцев предупредили о возможных провокациях на Ровенской АЭС

Разведка страны-террориста России распространила дезинформацию о якобы "хранении на территории Ровенской АЭС предоставленного Украине вооружения и боеприпасов". Эта информация агрессора ложна, это очередной "вброс" РФ.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

"ЦПД предупреждает: разведка России распространила дезинформацию о якобы хранении предоставленного партнерами Украине вооружения и боеприпасов на территории Ровенской АЭС", — говорится в сообщении.

Россияне публикуют фейковые сообщения о том, что мол "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС". Враг лжет, будто "на складах размещаются ракеты к РСЗО HIMARS и другим иностранным системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы".

"В то же время оккупанты выразили надежду, "что в Киеве никому не придет в голову намеренно подорвать склады боеприпасов на АЭС, чтобы получить от Запада большее вооружение". Предостерегаем! Эта информация не соответствует действительности!", — подчеркивают в ЦПД.

Как указывают специалисты, особенно резко "вброс" разведки РФ контрастирует с сообщением о "начале работы миссии МАГАТЭ на Ровенской АЭС, которая будет фиксировать любые угрозы, которые могут иметь военные действия".

"Публикуя подобную дезинформацию, враг может готовить основу для сокрытия будущих преступлений против нашего государства и обострения панических настроений среди украинцев", — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, россияне уже неоднократно прибегали к фейкам по АЭС, особенно Запорожской. Так, враждебная пропаганда распространяла фейк о том, что "ВСУ совершили массовый обстрел ЗАЭС".

Ранее российская пропаганда лгала о якобы "уничтожении" 13 РСЗО HIMARS и их аналогов только в течение 2 дней. Информация совершенно не соответствовала действительности, но ее продвигало российское Минобороны.

Как предупреждали в ГУР МО, в ближайшее время РФ попытается использовать украинских журналистов для проведения информационно-психологических операций для подрыва доверия к Украине со стороны западных партнеров.

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