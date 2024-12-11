РФ в ближайшие дни может нанести новый удар "Орешником" — Reuters и АР

По информации СМИ, Вашингтон не считает "Орешник" решающим фактором в войне.

Западные СМИ Associated Press и Reuters со ссылкой на американских чиновников, знакомых с оценкой разведки США, предупреждают о вероятном ударе "Орешником" по Украине в "ближайшие дни".

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По словам источника АР, экспериментальная ракета "Орешник" рассматривается официальными лицами США больше как попытка устрашения, чем изменения ситуации на поле боя в Украине.

"Мы ожидаем, что "Орешник" не меняет правила игры на поле боя. Это скорее просто еще одна попытка России терроризировать Украину, которая провалится", — добавляет источник Reuters.

Отмечается, что у России есть лишь несколько ракет "Орешник" и что они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые оккупанты регулярно запускают по Украине.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предупредил, что российская армия готова нанести новый ракетный удар по Украине.

Напомним, утром 21 ноября армия страны-агрессорки нанесла удар по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в тот день РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике. Таким образом Украина стала первой страной, по которой выпустили межконтинентальную баллистическую ракету.

Диктатор Путин похвастался, что это новая гиперзвуковая ракета средней дальности, известная как "Орешник".

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