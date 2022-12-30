РФ в четвертый раз сменила командующего Западным ПО: разведка Британии сообщает о внутренней борьбе

Армия врага еще раз проводит ротацию в высшем командовании.

В России снова сменили командующего Западным военным округом на войне в Украине. Евгений Никифоров стал уже четвертым командующим с начала полномасштабного вторжения. Он заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, которого назначили всего три месяца назад.

Об этом сообщают в разведке Великобритании.

"Замена старших российских офицеров, продолжающаяся, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу предстоящего ведения войны в Министерстве обороны России", — отмечают в отчете британского Минобороны.

Отмечается в строительстве, как начальник штаба российской Восточной группы войск в первые недели войны Никифоров должен был активно участвовать, в частности в планировании воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада — через район Чернобыля.

По всей вероятности, теперь задачей Никифорова будет удерживание правого фланга России, район Луганской области вокруг Кременной и Сватового. Поскольку любая из сторон может попытаться наступления на этом участке, отмечают в развитии Британии.

Напомним, аналитики ISW считают, что наступление российских оккупантов в Бахмуте близко к кульминации. Войска РФ 29 декабря продолжили наступление в районе города. Однако украинские военные с боем приближаются к Кременной в Луганской области во время контрнаступления на Донбассе.

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