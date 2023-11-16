РФ в Крыму накопила 800 ракет: эксперт ответил, как оккупанты могут обстрелять Украину

Эксперт объяснил угрозу массированных ракетных ударов.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что кафиры из Крыма могут одновременно выпустить по Украине более 32 ракет.
Об этом он рассказал в эфире " 24 канала ".
Коваленко прокомментировал информацию о том, что Россия в оккупированном Крыму накопила более 800 ракет. Он отметил, что кафиры одновременно могут обстрелять Украину больше, чем 32 ракетами.
"В Крыму в распоряжении оккупантов ОПТК "Искандер" и угроза от них есть - 500 км радиус полета этой ракеты. Там есть "Ониксы", которые угрожают Херсонской, Николаевской и особенно - Одесской области. Далее - крылатые ракеты морского базирования "Калибр" могли быть загружены в носители - корабли, подводные лодки. Если они загрузили эти пусковые, то они могут иметь загруженными уже более 32 ракет и даже больше. Все зависит от того, каких у них есть боекомплект в Крыму. Осуществлять пуски из Новороссийска они тоже могут", - сказал он.
Напомним, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Россия накапливает ракетный потенциал для ударов по энергетике. На сегодняшний день известно о более 800 ракетах, которые сосредоточены в оккупированном Крыму.
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