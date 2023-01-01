РФ в очередной раз обстреляла Никополь: в городе повреждены до десяти многоэтажек, ранена женщина

Вражеские "Грады" и тяжелая артиллерия умышленно били по жилым кварталам именно в праздничные часы.

В новогоднюю ночь российские оккупанты дважды обстреляли Никопольщину и ранили 48-летнюю женщину.

Об этом 1 января сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В частности, он отметил, что под прицел попали две громады — Красногригоревская и Никопольская.

В Никополь прилетели не менее 20 снарядов. Один из них вызвал возгорание в девятиэтажке. 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз — ее доставили в больницу. Утром женщину выписали.

В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома. Повреждена больница, банк, две аптеки, гостиница, магазины и линия электропередач.

В Красногригорьевской громаде обошлось без пострадавших.

Атака Украины вражескими дронами

Напомним, в новогоднюю ночь Россия "поздравила" Украину атакой иранскими дронами-камикадзе. Почти всю ночь в Киеве и области раздавались взрывы, сообщалось о работе ПВО. По состоянию на утро 1 января известно, что украинские силы ПВО ночью уничтожили 45 ударных БПЛА. Большинство из них было направлено на Киев и область.

В КМВА отметили, что в районе Киева было обнаружено 32 воздушных целей, все 32 были уничтожены. Информация о жертвах отсутствует. В то же время обломки сбитых дронов зафиксировали в разных районах столицы. В частности, они повредили автомобиль в Шевченковском районе, обломки зафиксировали на спортивной площадке, а также на втором пути станции метро "Гидропарк" был обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты.

Как уточнил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, ночью по области было запущено почти 30 вражеских беспилотников, есть повреждение объекта инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших.

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