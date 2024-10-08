РФ в очередной раз ударила КАБами по Константиновке: погиб человек, есть раненые (фото)

Россияне попали в два жилых дома и разрушенное ранее здание.

Сегодня вечером, 8 октября, россияне в очередной раз обстреляли Константиновку в Донецкой области. На этот раз враг сбросил на мирный город три авиабомба "КАБ-250" с модулями УМПК.

Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и пресс-служба МВД.

В результате удара не менее 1 человек погиб и еще 6 ранены.

Россияне попали в два жилых дома и разрушенное ранее здание. Повреждены 17 многоэтажек, 3 образовательных учреждения, 3 газопровода и 7 автомобилей. На месте работают органы и все ответственные службы, заверили в ОВА.

Напомним, что сегодня, 8 октября, оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова. Известно о двух погибших и троих раненых.

Ранее сообщалось, что в Константиновке был введен жесткий комендантский час.

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