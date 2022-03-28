РФ в ответ на санкции конфисковала дорогие швейцарские часы

Элитных швейцарских часов в Москве больше нет.
Федеральная служба безопасности России конфисковала в Москве часы Audemars Piguet на миллионы долларов, чтобы отомстить Швейцарии за присоединение к санкциям из-за войны против Украины.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Российские правоохранители объяснили конфискацию продукции Audemars Piguet таможенными нарушениями. Однако швейцарские власти уверены, что операция "вероятнее всего, была произвольной репрессивной мерой в ответ на санкции".
Швейцарская часовая компания приостановила экспорт в Россию и приостановила розничные операции в России 8 марта.
Ранее стало известно, что Турция ждет российских олигархов путинского режима, находящихся под санкциями.
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