РФ вдвое увеличила корабельную группировку в Черном море: в ОК "Юг" предупредили о новой тактике врага

Оккупанты выискивают новую тактику, чтобы ракетные удары были более результативными. Именно поэтому они подтянули подводные ракетоносители, пуск с которых затруднен для обнаружения ПВО.

В Черном море оккупанты вдвое увеличили свою корабельную группировку.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В настоящее время 12 вражеских кораблей продолжают пребывание на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Среди них уже 2 подводных ракетоносителя, а это – 8 "Калибров" и 3 больших десантных корабля.

"Угроза ракетных атак остается актуальной, враг продолжает разведывательную деятельность и поиск новой тактики действий", — предупреждают в ОК "Юг".

Зачем РФ увеличило количество кораблей

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона пояснила, что увеличение количества кораблей РФ в Черном море связано с тем, что враг не всегда спокойно чувствует себя в бухтах, которые считает своими пунктами базирования.

"Они пытаются "играть мышцами", потому что добавились и большие десантные корабли. Хотя держатся они на расстоянии 150-200 км от контролируемого Украиной берега. Но то, что увеличилось количество ракетоносителей, и то, что это подводные ракетоносители, пуск с которых для выявления противовоздушной обороны осложнен, может говорить о той самой новой тактике, которую они выискивают, чтобы ракетные удары были более результативными", – пояснила Гуменюк.

Преступные атаки врага

Оккупанты в течение дня продолжали обстрелы мирных населенных пунктов и населения правобережья Херсонщины и громад Николаевщины, противоположных Кинбурнской косе.

По Херсону и Антоновке враг ударил полтора десятка раз, обстрелы достигали и Чернобаевки, акватории Днепро-Бугского лимана и побережья Очаковской громады обстреляны трижды. Обошлось без человеческих потерь.

Также россияне обстреляли и оккупированные Олешки. Гуменюк объяснила, что захватчики сделали это по двум причинам:

чтобы дискредитировать ВСУ:

чтобы оправдать перед собственным командованием в Кремле бегство из левобережных населенных пунктов Херсона. Хотя на самом деле оккупанты "вшиваются" из-за страха перед украинским контрнаступлением.

Ответные удары

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения на юге уничтожили:

не менее 10 окупантов;

миномет, 2 "града" и 3 артустановки, из которых обстреливали Херсонщину;

результативно отработано по 3 наблюдательным пунктам врага на левом берегу.

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