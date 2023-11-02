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РФ вечером запустила по Одесчине сверхзвуковые ракеты "Оникс": что известно

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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РФ вечером запустила по Одесчине сверхзвуковые ракеты "Оникс": что известно

Противокорабельные ракеты "Оникс" на береговом ракетном комплексе "Бастион"/Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Две баллистические ракеты "Оникс" в полете "потеряли боевую способность" и, по предварительной информации, не нанесли вреда

Вечером, 2 ноября, РФ нанесла ракетный удар по Одесской области двумя сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".

Об этом передают Силы обороны юга Украины.

Их выпустили из оккупированного Крыма, из берегового ракетного комплекса "Бастион". Однако ракеты "Оникс" потеряли боевую способность на подлете к побережью. Разрушения и пострадавшие не зафиксировано.

Ранее сообщалось, сколько ракет и "шахедов" уничтожило ПВО Украины в октябре.

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Дата публикации
Просмотры
1693
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