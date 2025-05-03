В плен ВСУ попали африканцы

Российские военные / © Associated Press

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Правительство Того официально подтвердило, что его граждане, в частности студенты, воевали на стороне РФ и попали в плен. По данным министерства, многие из них выехали из страны, получив предложения «учебных стипендий» от российских структур.

Об этом сообщил МИД Того.

«Столкнувшись с этой тревожной ситуацией, министерство призывает граждан, особенно молодежь, желающую продолжить обучение за рубежом, быть чрезвычайно бдительными. Он призывает их проверять подлинность предложений по стипендиям перед тем, как брать на себя какие-либо обязательства, и обращаться в компетентные службы», — говорится в сообщении министерства.

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Сейчас Того сотрудничает с международными партнерами, чтобы выяснить судьбу пленных. Украина пока официально не комментировала эту информацию.

Напомним, вблизи Купянска россияне придумали бронированного монстра, для этого они приварили сарай на танк.