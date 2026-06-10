РФ вербует молодых девушек для убийств военных: глава Нацполиции срочно обратился к родителям

Иван Выговский / © Национальная полиция Украины

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Российские спецслужбы через мессенджеры вербуют молодых девушек, в том числе несовершеннолетних, для организации убийств украинских военнослужащих. С начала 2026 правоохранители зафиксировали шесть таких случаев, одно преступление удалось предупредить.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в комментарии Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия в последнее время меняет методы работы и все чаще использует несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений против украинских военных.

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"Только с начала 2026 года Национальная полиция зафиксировала шесть фактов умышленных заказных убийств через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предупредить. Мы видим четко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы", - отметил Выговский.

По данным Нацполиции, российские кураторы находят девушек через Telegram и другие мессенджеры, обещают им легкий заработок и дистанционно координируют их действия.

В частности, им дают задачу искать военных на сайтах знакомств, устанавливать с ними контакт и предлагать провести досуг. Для реализации преступления кураторы посылают деньги на аренду квартиры, алкоголь и другие расходы.

Отдельно, по словам Выговского, кураторы сообщают места закладок, где исполнительницы получают метадон. Далее во время романтической встречи военного угощают алкоголем, к которому заранее добавляют наркотическое вещество.

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"Фактически речь идет о спланированных убийствах, организованных спецслужбами государства-агрессора руками украинских граждан. Особый цинизм состоит в том, что для реализации своих намерений враг использует молодых людей, которые часто до конца не осознают последствий или надеются на скорый заработок", - сказал глава Нацполиции.

Он напомнил о недавнем случае в Житомирской области, где правоохранители задержали 17-летнюю девушку, причастную к убийству военнослужащего по указаниям российского куратора.

Аналогичную схему задокументировали в Харькове. Там две несовершеннолетние девушки за деньги от заказчика через Telegram выполняли преступные указания по военному.

Выговский подчеркнул, что обещания вознаграждения не освобождают от уголовной ответственности. Все, кто соглашается сотрудничать с представителями государства-агрессора, будут отвечать по закону.

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В то же время он подчеркнул, что российские спецслужбы используют таких исполнителей как "расходный материал" и не озабочены их дальнейшей судьбой.

Глава Нацполиции призвал родителей внимательно следить за общением детей в мессенджерах, появлением неизвестных источников дохода, получением средств от посторонних лиц, внезапными поездками, арендой жилья или исполнением подозрительных поручений.

Отдельно Выговский обратился к военным с призывом быть максимально осторожными во время знакомств через Интернет и социальные сети.

"Враг активно использует такие ресурсы для сбора информации, установления контактов и подготовки преступлений. Не теряйте бдительности и сообщайте правоохранителям о любых подозрительных ситуациях", - подытожил он.

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Напомним, в Житомире несовершеннолетнюю жительницу Бердичева подозревают в умышленном убийстве 27-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины по указанию российских кураторов.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала 18-летнего жителя Киева, который, по данным следствия, работал на российские спецслужбы и собирал информацию о последствиях массированной атаки по столице 24 мая.

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